Северодонецкий депутат, который развращал малолетних, понесет наказание

Бывший депутат горсовета на протяжении 2006-2012 годов систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних.



Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Под предлогом просмотра кино, мультфильмов и других развлечений он приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и прибегал к сексуальному насилию.



В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов развратных и насильственных действий в отношении 6 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая младшая потерпевшая была родной племянницей осужденного.

В течение 5 лет мужчина скрывался от правоохранительных органов в Киеве по документам своего умершего в Российской Федерации брата. В апреле 2017 года его задержали.

19 июня 2020 года Северодонецким городским судом Луганской области он был приговорен к максимально возможному сроку лишения свободы за указанные преступления в виде 15 лет лишения свободы.

"Не признавая вину и не соглашаясь с назначенным наказанием, обвиняемый и его защитники подали апелляционные жалобы. Но суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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