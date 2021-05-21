В Оболонском районе Киева произошло ЧП, которое напугало прохожих
Событие произошло на улице Вышгородской, 34 в Киеве. Так, во время движения загорелся Ford. В результате происшествия транспорт получил серьезные повреждения.
Об этом рассказали журналистам Обозреватель в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе уточнили, что спасатели получили информацию о пожаре около 9:30. В 9:53 возгорание было ликвидировано. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
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Тем временем, Телеграм-канал Киев оперативный сообщил, что по словам свидетелей перед возгоранием был слышен хлопок. После этого переднюю часть авто резко охватило пламя. В машине был установлен газовый балон.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.
Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.
Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.
Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.