Решение было принято после предоставления доводов
Министерство культуры и информационной политики расширило список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины – в него попали трое российских артистов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в СБУ прислало в МКИП письмо о включении Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. 19 мая был издан соответствующий приказ.
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Игорь Копылов – актер, в 2017 году участвовал в съемках фильма "Окрыленные" на территории оккупированного Крыма.
Игорь Петренко – актер театра и кино, участвовал в т.н. Ялтинском Международном кинофестивале "Евразийский мост" в 2015 году, а также в съемках фильма "Игра с огнем" в г. Судаке.
Мария Миронова – актриса театра и кино.
Стоит отметить, что министерство не имеет полномочий "включать" или "не включать" в списки тех или иных артистов. Процедура проходит автоматически.
Напомним, что в марте в черный список попал российский телеведущий Сергей Дружко. Точная причина попадания знаменитости под запрет – неизвестна.
Напомним, что российский рэпер Моргенштерн отреагировал на решение Минкульта Украины о внесении его в черный список.
Как сообщала Politeka, в Украине аннулировали часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории РФ.
Также Politeka писала, что актер Гуськов угодил "черный список" Украины, чем отличился россиянин.