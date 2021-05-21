Решение было принято после предоставления доводов

Министерство культуры и информационной политики расширило список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины – в него попали трое российских артистов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в СБУ прислало в МКИП письмо о включении Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. 19 мая был издан соответствующий приказ.

Игорь Копылов – актер, в 2017 году участвовал в съемках фильма "Окрыленные" на территории оккупированного Крыма.

Игорь Петренко – актер театра и кино, участвовал в т.н. Ялтинском Международном кинофестивале "Евразийский мост" в 2015 году, а также в съемках фильма "Игра с огнем" в г. Судаке.

Мария Миронова – актриса театра и кино.

Стоит отметить, что министерство не имеет полномочий "включать" или "не включать" в списки тех или иных артистов. Процедура проходит автоматически.

Напомним, что в марте в черный список попал российский телеведущий Сергей Дружко. Точная причина попадания знаменитости под запрет – неизвестна.

Напомним, что российский рэпер Моргенштерн отреагировал на решение Минкульта Украины о внесении его в черный список.

Как сообщала Politeka, в Украине аннулировали часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории РФ.

Также Politeka писала, что актер Гуськов угодил "черный список" Украины, чем отличился россиянин.