Родители мальчика уже заявили в полицию на обидчика сына

В Запорожье между воспитанниками спортивной школы по футболу "Металлург" произошёл конфликт. Отец одного из детей решил наказать якобы "обидчика" своего сына и нанес мальчику травму уха, нецензурно выражался и угрожал ему, сообщает Вместе.

Между двумя 7-летними воспитанниками в ходе тренировки возник небольшой конфликт.

Так, один из мальчиков пожаловался на своего обидчика мужчине, который его привел. Тот не стал выяснять причины конфликта, просто подбежал к мальчику, напал, схватил его за ухо и поднял над землей. При этом мужчина словесно оскорблял ребенка нецензурной бранью.

Пострадавшего на тренировку привела бабушка, поэтому противостоять агрессивному мужчине самостоятельно не смогла.

Мальчик попал в больницу прямо из школы. Медики диагностировали у пострадавшего мальчика посттравматический перихондрит - это воспаление хряща ушной раковины.

Родители мальчика обратились в полицию. В Коммунарском райотделе внесли информацию в реестр заявлений и обращений, а также отметили, что после того, как родители предоставят медсправку о полученной травме, возможно будет открыто уголовное дело по ст. 125 УК Украины "Лёгкие телесные повреждения".



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