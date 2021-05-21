Великий был человек

Украинского медика неожиданно не стало на 63 году жизни

Во Львове 20 мая умер профессор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, известный хирург Тарас Фецич. Пока неизвестно, что стало причиной смерти хирурга.

Об этом сообщает Ассоциация хирургов Украины Львовская ячейка на своей странице в Facebook.

"С большим сожалением сообщаем о преждевременной смерти великого человека, замечательного хирурга, любящего отца, профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедры онкологии и радиологии Львовского национального университета имени Даниила Галицкого Фецича Тараса Григорьевича", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за время многолетнего труда профессор возглавил целую эпоху изменений в онкологической службе региона и был членом правления ячейки.

Тарас Фецыч работал заведующим кафедрой онкологии и радиологии ЛНМУ имени Даниила Галицкого. Он был онкологом-хирургом высшей квалификационной категории.

Украинцы в комментариях под постом скорбят и выражают свои соболезнования родным и близким хирурга: "Пусть покоится с Богом... Великий был онколог!", "Царство Небесное и Вечная память...", "Тарас Григорьевич... Не подобрать слов... Покойтесь с миром... Вы всегда будете в моем сердце и в памяти... Искренние соболезнования родным и близким. Большая потеря".

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