Новая трагедия обрушилась на многодетную семью Родиковых

В марте 13 детей супругов Дианы и Владимира из Макеевки стали сиротами, родители скончались из-за последствий коронавируса. В этом году им бы исполнилось по 45 лет.

А 17 мая один из приемных сынов совершил попытку самоубийства, прыгнув с моста в Киеве. Врачи боролись за его жизнь почти сутки, но во вторник (18 мая) в 6.00 утра мальчик умер. 20 мая его похоронили, пишет КП.

Денис был первым неродным ребенком у Дианы и Владимира Родиковых. Он пришел в семью вместе с сестрой Катей ровно девять лет назад - в мае 2012 года. Тогда Денису было шесть лет, Кате – три года, они воспитывались в разных детдомах.

Семья Родиковых переехала из оккупированной Макеевки в Киевскую область в 2014 году. В селе Липовый Скиток под Киевом они обустроили детский дом семейного типа.

Родиковы всех детей считали своими и даже отмечали день создания своей семьи – 14 января, когда они впервые пришли в Службу по делам детей и начали готовить документы на приемную семью. Уже через год их было десять – пять приемных детей и пять родных. Двое старших кровных, Богдан и Александра, совершеннолетние. Саше – 21 год, брат старше на два года.

После смерти родителей все дети снова оказались в детдоме. Но на короткое время их все же забирала домой старшая сестра Александра.

Она планировала оформить опекунство над всеми. Но не успела это сделать, а теперь родные семьи опасаются, что ей могут не доверить детей.

Сообщается, что когда случилась трагедия, дети также были со своей старшей сестрой. Ходили в школу. Тревогу забили, когда Денис в семь утра вышел из дома, но на уроках не появился. Тогда же увидели его прощальное видео в соцсетях, в котором опроверг, что причиной его поступка может быть школа или буллинг. Также он благодарил Александру за все, что она делала.

В случае, если ей бы удалось оформить опекунство над детьми, семья бы, наверное, смогла жить в том же доме в Фастовском районе, где их растили Диана и Владимир Родиковы. Если нет – дом отбирают, ведь он находится в коммунальной собственности.

Знакомые семьи также отмечают, что после смерти родителей Александра прекратила со многими знакомыми поддерживать отношения, сократив свой круг общения до минимума. Дети также закрылись и прекратили с кем-либо общаться.

Напомним, юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью: "Может кто-то видел, как..."

Как сообщала Politeka, юного Дениса спасти не удалось: детали трагедии в Киеве.

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