За все 30 лет независимости Украины этот человек стал ее самым известным журналистом

Именинником в этот день мог бы быть украинский журналист Георгий Гонгадзе. Сегодня, 21 мая, 52 года со дня его рождения. На момент гибели Гонгадзе был 31 год, у него была семья: молодая супруга Мирослава и трехлетние дочери-близнецы Нана и Соломия.

В 2020 году девушкам исполнилось 24 года. Предлагаем вам посмотреть, как сейчас выглядят дочери Гонгадзе и чем они занимаются.

После убийства Георгия Гонгадзе, Мирослава с дочерьми-близнецами переехала жить в США. С момента прибытия в Америку, в 2001 году, она работала телевизионным и радиокорреспондентом "Голоса Америки", а также внештатным корреспондентом радио "Свобода". Сейчас она продолжает строить успешную карьеру журналиста в США, занимается спортом и много путешествует.

Малышки провели свое детство в Вашингтоне. Когда они окончили школу их пути разошлись, ведь близняшки выбрали разные вузы: Соломия решила учиться в Великобритании, а Нана осталась в Вашингтоне. На последних фото можно увидеть, что Нана оставила естественный темный цвет волос, а Соломия стала яркой блондинкой.

Соломия выбрала для себя политическое направление – она поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук. Девушка даже вошла в топ-100 самых перспективных студентов Британии. Обучение она продолжила на магистратуре в Королевском колледже в Лондоне.

Нана Гонгадзе изучает историю искусств в Американском гуманитарном университете Вашингтона. Также девушка работает PR-специалистом в крупной медиакомпании в США.

Напомним, памяти Георгия Гонгадзе: топ-5 выдающихся цитат великого журналиста.

Как Politeka писала, "я - грузин, но, если нужно, отдам жизнь за Украину": сегодня у Георгия Гонгадзе день рождения.

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