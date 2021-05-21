Возле "Арены Львов" 20 мая водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 66-летнюю женщину

66-летняя женщина, которая переходила дорогу, от удара пролетела несколько метров и погибла. Водитель даже не затормозил, наоборот — нажал на газ и рванул прочь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Медики делали все возможное и пытались реанимировать пострадавшую. Однако, к сожалению, она умерла в карете скорой.

Найти водителя удалось благодаря свидетелям и видео уличных камер. Виновника аварии нашли через два часа: в машине было разбито лобовое стекло и оторвано зеркало. 27-летний водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Мужчина имел признаки алкогольного опьянения которая подтвердила проверка в медицинском заведения, 2.16 промилле», — говорит спикер патрульной полиции Львовщины Катерина Рыбий.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

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