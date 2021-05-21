Дорожно-транспортное происшествие произошло на трасе под Днепром

На фото, опубликованных в Телеграм-канале "Днепр Оперативный", видно, что из старой легковушки осталась лишь груда металлолома. Сила удара о грузовик была такой силы, что от передней части DAF вырвало кусок конструкции.

Уточняется, что грузовик DAF, на трассе под Днепром, раздавил авто "Жигули", которое вылетело ему под колеса.

"Водитель "Жигули" выехал на встречку и угодил прямо под колёса проезжающей фуре. Пострадавшего мужчину госпитализировали с серьезными и многочисленными травмами", - говорится в сообщении.

Ко всему прочему сообщается, что к месту происшествия прибыла большая группа людей ромской национальности, которые хотели водителя фуры подвергнуть самосуду. Водитель едва избежал самосуда. Очевидно, что за рулем побитой легковушки находился ром.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.