Украинские агрономы удивили пользователей сети

Украинская группа Go_A поехала на Евровидение 2021 с песней "Шум", с которой им удалось покорить европейцев, а видео их выступления попало на первое место в тренды YouTube.

А украинские агрономы перепели этот хит, сделав забавную пародию. Видео появилось на YouTube-канале "Агромол" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Вдохновил нас на это видео коллектив "Gо_A", который в этом году представляет Украину на "Евровидении" с песней SHUM. Болеем за наших, потому что они лучшие!" — поддержали украинцев на международном песенном конкурсе агрономы.

Видео снимали на поле. Агрономы стояли на фоне тракторов в одноразовых защитных костюмах, чепчиках и очках. При этом один из них танцевал в костюме коровы. В своей песни они пели о посевной.

Украинцам понравился забавный кавер агрономов и они оставили множество схвальных комментариев под видео.

"Это топ! Маркетологу премию!", "Замечательная интеграция сельского хозяйства с современными трендами! Продолжайте дальше)", "Жаль, что мало!", "После сбора урожая на отбор на Евровидение 2022!", "Аааа, это Бимба и хитяра! Молодцы!".

Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения.

Как сообщала Politeka, украинцы Go_A порвали зал "Евровидения", кадры и подробности триумфа: "Европа короновала свою королеву"

Также Politeka писала, что солистка Go_A показала, что творится за кулисами "Евровидения" перед полуфиналом.