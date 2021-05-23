Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала свое хобби

Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова стала довольно популярной актрисой в России, а украинцам она запомнилась по проектам "Квартал 95". Девушка настолько известна, что за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где она делиться не только творчеством, но и личными кадрами.

Этот раз не стал исключением, ведь Ходченкова опубликовала в сторис кадр, демонстрируя свои умения на шесте. Красотка стояла на руке, а ногами и руками обнимала пилон, впечатляя фигуркой. В это время девушке помогала подружка, поддерживая рукой актрису.

На втором сторис Светлана просто сидела на полу, танцуя под музыку. Красотка эффектно двигалась, показывая пластичность.



"Время танцевать", - написала Светлана.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Сообщалось, что известная актриса Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе.

В этот раз звезда поделилась кадром, сделанным во время прогулки на яхте. 38-летняя звезда разлеглась на палубе, подставив свое тело солнышку. На ней был красивый синий купальник.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" впечатлила длиной ног в оригинальном купальнике

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