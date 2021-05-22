Трагедия с 27-летней роженицей всколыхнула Украину

В Ровенском городском роддоме умерла 27-летняя роженица. Родные считают, что в ее смерти виноваты врачи, которые якобы не сделали вовремя кесарево сечение.

Женщина была замужем, в браке она воспитывала двух дочерей и ждала третьего ребенка, сообщает "Четвертая власть".

По словам главврача Светланы Муравской, смерть наступила после того, как женщина разродилась. Она отметила, что врачи сделали все, что могли и даже больше, но спасти ее не удалось.

Тем временем родные женщины считают иначе. Так, ее мать Нина Кириловец винит врачей в халатности и отметила, что медики не сделали вовремя кесарево сечение, что и привело к смерти.

Она рассказала, что УЗИ на 37-й неделе беременности показало, что ребенок развился уже на 40-41 неделю. Она также заверяет, что дочь была здоровой. У Екатерины это были уже третьи роды.

"Но врачи ждали. Катя говорила, что ей больно. Боль доходила до груди. Ее матка лопнула и ребенок просто вышел оттуда. Я привезла им здорового ребенка. После врач говорила, что такой случай бывает раз на 10 лет. Значит нужно, чтобы мой ребенок стал таким случаем? Патологоанатом сказал, что матка лопнула и вся "грязь" пошла в кровь и к легким", – сказала Кириловец.

Как говорится в справке о причине смерти: роженицы ни стало в результате полного разрыва по старому рубцу при третьих срочных родах, маточного внутрибрюшного кровотечения и эмболии околоплодными водами. Младенец же здоров, его уже отключили от аппарата ИВЛ.

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