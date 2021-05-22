В Киеве произошел пожар в многоэтажном административном здании

Так, в Святошинском районе Киева на ул.Берковецкой в субботу, 22 мая, рано утром произошел пожар на десятом, последнем этаже административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

На место происшествия прибыли спасатели, по состоянию на 6:50 площадь возгорания составляла уже около 200 квадратных метров. Все было в огне и дыме. Людей срочно эвакуировали из здания.

Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением, в связи с чем пожарным пришлось дополнительно привлекать 2 коленчатых подъемника (50 и 90 м.).

Сотрудникам ГСЧС удалось локализовать пожар в 07:10, а еще через 20 минут он был полностью ликвидирован.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. По состоянию на 07.10 пожар локализован, в 07.32 - ликвидирован. После того, как пламя потушили, спасатели начали разбирать конструкции. Всего к тушению были привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС .

Также ранее сообщалось, что непогода, которая бушевала в Одесской области, успела натворить бед.

Так, стало известно, что от во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района. Спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

Напомним, что пожар случился в частном доме и унес жизнь харьковчанина.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.