В полиции уже нашли подозреваемого в убийстве украинки

Вблизи итальянской провинции Пиза недалеко от города Кастельфранко ди Сотто нашли мертвой 29-летнюю гражданку Украины Кристину Новак.

Женщину разыскивали более полугода назад - она исчезла еще 9 ноября 2020, сообщает итальянское издание Ilmessaggero.it.

Уроженка Одессы перестала выходить на связь после того, как за хранение наркотиков и оружия задержали ее 41-летнего сожителя. Мать Кристины тогда сообщила, что последний раз разговаривала с ней после ее возвращения из комиссариата, где Кристина давала показания правоохранителям против сожителя.

Известно также, что против самой украинки никаких обвинений в полиции не предъявляли, она проходила по делу как свидетель и знакомая обвиняемого.

Тело украинки обнаружили 21 мая. Итальянская полиция установила, что именно на этом месте мобильный телефон девушки перестал передавать сигналы. Кристина Новак жила недалеко от места, где нашли ее тело.



23 марта полиция арестовала соседа погибшей и "партнера" по уголовным делам ее итальянского сожителя. Им оказался 50-летний итальянский татуировщик Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве украинки. Ведется досудебное расследование.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.