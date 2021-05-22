На место стрельбы сразу же приехала полиция и медики

Так, во Львовской области правоохранители зафиксировали незаконную вырубку леса. Во время ее документирования неизвестный стрелял из ружья по полицейскому и двум лесничим, сообщает пресс-служба Нацполиции.

21 мая, около 22:40, в полицию поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП "Ивановский лесхоз" обнаружили подводу с бревнами - недалеко от села Лешнив незаконно вырубливали сосны. Около 00:15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки, неизвестный произвел выстрелы.

Злоумышленник ранил 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих — 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировали, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет.

Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, который стрелял. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали. Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

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