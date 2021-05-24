45-летняя известная актриса и режиссер Анджелина Джоли показала, как молодо выглядит

Как пишет Politeka.net, Джоли является очень популярной актрисой. Но красотка практически не появляется на публике после того, как развелась с Бредом Питтом, а также не ведет социальные сети. Но фанаты не забывают сногсшибательную красотку и активно развивают фан-группы в Инстаграм.

Так, на одном из подобных аккаунтом, появилась новая фотография девушки. Джоли была в наряде на тоненьких бретельках, позируя крупным планом. Распущенные волосы, яркий мейкап и серьги сделали образ Анджелины настолько бесподобным, что трудно красотке дать даже 20 лет.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, прекрасно", "Доброе утро, как всегда - очень сияющая", "Красивее, чем самая красивая, мамочка", "Ты такая красивая", "Ты красивая, я люблю тебя", "Очень красивый образ, полный желаний и желаний любви, красотка!", "Клянусь, я уже пытался найти дефект в этой женщине и не нашел ...".

Сообщалось, что актриса и режиссер Анджелина Джоли в белом платье впервые за долгое время устроила необычную съемку.

Звезда решилась на экстравагантную съемку с пчелами, специально для важного события. В белом платье, приспущенном с плечь Джоли удивляла далеко не фигурой.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном

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