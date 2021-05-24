45-летняя известная актриса и режиссер Анджелина Джоли показала, как молодо выглядит
Как пишет Politeka.net, Джоли является очень популярной актрисой. Но красотка практически не появляется на публике после того, как развелась с Бредом Питтом, а также не ведет социальные сети. Но фанаты не забывают сногсшибательную красотку и активно развивают фан-группы в Инстаграм.
Так, на одном из подобных аккаунтом, появилась новая фотография девушки. Джоли была в наряде на тоненьких бретельках, позируя крупным планом. Распущенные волосы, яркий мейкап и серьги сделали образ Анджелины настолько бесподобным, что трудно красотке дать даже 20 лет.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Лопес отбросила смущение, показав подкачанную фигуру в платье с огромными вырезами: "Хорошая работа, Дженни"
Приходько с красной помадой и без одежды показала свои татуировки: "Вау, Настя, какое…"
Самая красивая женщина в мире Хадид в купальнике с вырезами не стала скрывать тонкую талию: "Для завистников"
Появилось видео с моментом падения самолета в Беларуси: "Думали, что бомба взорвалась"
"Вау, прекрасно", "Доброе утро, как всегда - очень сияющая", "Красивее, чем самая красивая, мамочка", "Ты такая красивая", "Ты красивая, я люблю тебя", "Очень красивый образ, полный желаний и желаний любви, красотка!", "Клянусь, я уже пытался найти дефект в этой женщине и не нашел ...".
Сообщалось, что актриса и режиссер Анджелина Джоли в белом платье впервые за долгое время устроила необычную съемку.
Звезда решилась на экстравагантную съемку с пчелами, специально для важного события. В белом платье, приспущенном с плечь Джоли удивляла далеко не фигурой.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном
А еще Politeka сообщала, что Анджелина Джоли в откровенной блузке забыла прикрыть пышное декольте
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют