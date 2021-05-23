Ужасная трагедия развернулась во время спортивного мероприятия в Китае

21 человек погиб (включая одного бегуна, который до этого считался пропавшим без вести) после того, как экстремальные погодные условия ударили по участникам 100-километрового горного марафона по пересеченной местности в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает информагентство "Синхуа".

Так, в субботу днем, 22 мая, в зоне высотного этапа гонки от 20 до 31 км обрушился уранан с градом и ледяным дождем. Участники марафона испытали большой физический дискомфорт, а также начали очень быстро замерзать из-за резкого падения температуры воздуха.

Мероприятие было остановлено, началась поисково-спасательная операция.

По состоянию на утро воскресенья, 23 мая, 21 человек был найден мертвым, 151 участник горного марафона спасен, из которых восемь с легкими травмами доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.

Всего в горном марафоне приняли участие 172 человека.

В Сети появились кадры ЧП, пользователи активно обсуждают случившееся:

"Это ужасно, но экстремальная погода станет нормой. Пожалуйста, прекратите уничтожать леса, прекратите добычу угля, прекратите есть животных, находящихся под угрозой исчезновения, прекратите загрязнять окружающую среду"

"Мысли и молитвы со всеми вами"

"ужасные новости :-("

"За что... кто принес бурю?"

"Запретить эти типы гонок. Представление о том, что такое спорт, искажено до неузнаваемости. Теперь мы можем просто сочинить любую старую чушь, называть это спортом и разбогатеть, продавая это людям, ищущим азарта. Эти бедные души заплатили самую высокую цену"

Breaking: At least 16 people were confirmed dead and 5 others missing during a mountain marathon 100 km cross-country race in northwest China's Gansu https://t.co/ZUoSrFidqc pic.twitter.com/VDuKj08w2p — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2021

20 people were confirmed dead and 1 still missing after extreme weather hit participants in a 100-km cross-country mountain marathon race in northwest China's Gansu https://t.co/hGzxBqGrZ7 pic.twitter.com/XRBNy3Mvie — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2021

The death toll has risen to 21 after extreme weather hit a 100-km cross-country mountain marathon race in northwest China's Gansu https://t.co/fqwxNPXlcG pic.twitter.com/s2wrWpDism — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2021

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