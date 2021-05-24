Известная украинская певица Юлия Санина, звезда группы The Hardkiss, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Юлия стала очень популярной среди украинцев благодаря творчеству группы The Hardkiss, а также совместной песне с Тиной Кароль. Красотка настолько известна, что ее даже позвали сниматься для глянцевого журнала, чем и решила поделиться Санина в Инстаграм.

На фото красотка позировала в красной блузе и колготах, а образ дополнила черной юбкой. Юлия сидела на кожаном кресле, расставив немножко ноги, а взгляд отвела от камеры.

"Живая и не железная", - написала название нового альбома Санина под фото.

“VOGUE Ukraine", - добавила тэгом Юлия.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Рок победил на евро, но именно ваш рок навсегда в сердечке", "Очень красивая", "Живая и не железная, а еще очень красивая", "Замечталась и влюбилась", "Это лучшая иллюстрация названия альбома".

Сообщалось, что солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала украинцев новостью.

На снимке Юля предстала в по-настоящему смелом образе – черный топ, украшенный металлическими цепями. Она дополнила выразительный лук массивными аксессуарами – крупными серьгами-кольцами и кольцами.

Напомним, Санина из The Hardkiss в кожаном костюме показала кардинально новый образ

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