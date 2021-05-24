На Житомирской трассе произошло жуткое ДТП

В частности, на выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, в ночь на 24 мая произошло масштабное ДТП. Грузовик и легковушка столкнулись на встречной полосе, после чего машины взорвались и загорелись.

Как сообщает Telegram-канал "Стражи Эспрессо" погибли три человека. А "Магнолия-ТВ" тем временем в Facebook публикует видео с моментом аварии на Житомирской трассе.

По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро "Житомирская", не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

Грузовик вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв и вспыхнул грузовик с авто.

Отмечается, что возле изувеченных автомобилей на дороге лежало тело человека. Очевидцы аварии предположили, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП.

На въезде в Киев со стороны Житомира осложнения в движении. На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

Также Politeka писала, что грузовик раздавил легковушку, водитель едва избежал самосуда: фото и детали ДТП.