Появились новые подробности драки между украинками в самолете

В начале мая, на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами. В результате девушке расцарапали до крови лицо и отгрызли ноготь.

Журналисты Обозреватель связались с женщиной, которая якобы напала на 20-летнюю девушку. Ею оказалась Вера, мама 6-месячной девочки. Она рассказала свою версию того, что произошло.

Юлия со своим другом Костей, и Вера с мужем Виталием и 6-месячной дочкой, оказались на соседних креслах. По словам Веры, с самого начала они почему-то не понравились молодой паре.

"Когда мы взлетали, то действительно ребенок плакал из-за перепада давления, потом дочка успокоилась. Сидеть было тесно, дочь лежала на коленях у мужа, а ее голова была у меня на коленях. Я держала в руках баночку, которую даже некуда было поставить. Мы делали все, чтобы успокаивать малышку, чтобы она не плакала", – вспоминает Вера.



Сначала Юлия и Костя ничего не говорили сидящим сзади. Позже начали отпускать в сторону Веры и мужа шуточки, посмеиваться над ними. По словам женщины, даже оскорбляли их. Когда дочка женщины начинала засыпать, она ручкой водила по спинке кресла и это вывело из себя парочку.

"Парень повернулся и говорит мужу: "Скажи своему ребенку, чтобы он не стучал, он мешает спать". Муж пытался перевести все в шутку, говорит дочке: "Беби, не стучи". А что еще он может сказать 6-месячной малышке? Мы же не можем ее замотать скотчем. Тогда они начали давить всем телом на спинки своих кресел. Я сделала замечание, говорю: "Вы же давите на моего ребенка". На что парень говорит: "А что, там есть ребенок? Вы что с ребенком?" И начинают смеяться", – говорит Вера.

В какой-то момент женщина подняла спинку кресла парню, и попросила так не делать, но они начали с новой силой давить на кресло. Вера не выдержала, взяла и подняла спинку кресла у девушки, стала держать ее, чтобы они не давили.

"Их это очень зацепило. Ведь как это, они имеют право откидывать кресло. И тогда девушка повернулась, и со словами: "Ах вы, с**и!" стала по креслу карабкаться ко мне. Она рукой ударила меня в висок. Она первая ударила. Понимаете, у меня на коленях лежит ребенок, рука занята баночкой, полезть к ней, схватить за волосы или поцарапать лицо было невозможно! Мне пришлось защищаться. Я правой рукой схватила ее и просто толкнула назад, на ее место. И когда она села, раздался крик, что у нее сорван ноготь", – говорит Вера.

Она уточнила, что никто из пассажиров не вмешался. Только тогда к ним поспешили бортпроводники. Они обещали посадить самолет, если конфликт не успокоится. Бортпроводники увидели у девушки кровь и тут же встали на ее сторону, хотя не видели, как они себя вели до этого и что делали.



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