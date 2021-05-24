Участники рок-группы Mаneskin выбрали своего фаворита

Фронтмен рок-группы Mаneskin, которая одержал победу в международном конкурсе "Евровидение 2021", Дамиано Давид во время пресс-конференции после гранд-финала озвучил своих фаворитов песенного соревнования.

Так, по словам артистов, они считают выступление представителей Украины группы Go_A лучшим на конкурсе (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

После финала победители Mаneskin традиционно дали пресс-конференцию представителям СМИ, которые приехали в Роттердам из разных стран Европы. Журналисты поинтересовались, песня какого конкурсанта понравилась коллективу больше всего.

На вопрос о фаворите ответил вокалист Mаneskin – Дамиано Давид.

"Украина. Невероятно!"– заявил он.

Стоит отметить, что представители Италии получили от зрителей на Евровидении 2021 наибольшее количество баллов – 318. Жюри 39 стран в конкурса в общем дало итальянцам 206 баллов.

Go_A на Евровидении-2021 заняли 5 место. Они получили 97 баллов от жюри и 297 баллов – от зрителей. Среди результатов зрительского голосования Украина заняла второе место.



Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения.

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