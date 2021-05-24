Полиция сбилась с ног в поисках пропавшей пять дней назад девушки

В Киеве пятый день ищут несовершеннолетнюю девушку с особой приметой. Александра Мамонтова, 2006 года рождения, ушла из дома и до сих пор не вернулась. Место нахождения ее неизвестно, на связь не выходит.

Об этом говорится в сообщении Подольского управления ГУ Нацполиции в Киеве.

На вид девушке 16 лет, ее рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, имеет длинные темные волосы. В день исчезновения она была одета в футболку-топ, спортивную кофту, белые кроссовки, а также спортивные штаны черного цвета.

Пропавшая Александра имеет особую прикмету - татуировку на правой кисти руки и на правой ноге.



Всех, кто видел разыскиваемую или кому известна информация о возможном ее местонахождении, просят срочно сообщить по телефону на спецлинию "102".

Также ранее сообщалось, что в Запорожской области ищут 16-летнюю Генчевай Карину Витальевну, которая с 19-го мая не выходит на связь со своей матерью.

Уточняется, что 16-летняя Карина учится в одном из профессионально-технических лицеев в городе Мелитополь .По данным полиции, девушка может находиться вместе с 16-летним парнем.

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