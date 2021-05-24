С украинцем произошла беда в Камбоджи, трагедия потрясла украинцев в сети
В Камбодже обнаружили тело 35-летнего Александра Щербука. Мужчина находился в азиатской стране с миссионерскою целью.
О смерти украинца сообщила в соцсети его жена Даша Щербук.
"Сашу нашли мертвым в Камбодже. Полиция установила причину: сердечная недостаточность .... это то, что мне сообщили ... ", — написала женщина.
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Александр отправился в Камбоджу на 3 месяца. Ранее он уже неоднократно был в этой стране и даже открыл молитвенный дом. В июле мужчине должно было исполниться 36 лет. Вместе супруги воспитывали двоих детей. Александра похоронили на родине.
Украинцы в сети были потрясены трагедией и выражали свои соболезнования под постом Даши Щербук.
"Вечный покой и Царство Небесное. Искренние соболезнования семье. Скорбим вместе с вами...", "Сочувствую вашей потере... Пусть Господь даст утешение вам и вашей семье...", "Прими наши соболезнования, не хочется верить, мужайся, Дарюша", "Соболезнования Пусть Бог утешит вас", "Даша, молюсь и сочувствую Вам. Пусть Господь станет вашим утешением.Светлая память".
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