В сети были потрясены трагедией

С украинцем произошла беда в Камбоджи, трагедия потрясла украинцев в сети

В Камбодже обнаружили тело 35-летнего Александра Щербука. Мужчина находился в азиатской стране с миссионерскою целью.

О смерти украинца сообщила в соцсети его жена Даша Щербук.

"Сашу нашли мертвым в Камбодже. Полиция установила причину: сердечная недостаточность .... это то, что мне сообщили ... ", — написала женщина.

Александр отправился в Камбоджу на 3 месяца. Ранее он уже неоднократно был в этой стране и даже открыл молитвенный дом. В июле мужчине должно было исполниться 36 лет. Вместе супруги воспитывали двоих детей. Александра похоронили на родине.

Украинцы в сети были потрясены трагедией и выражали свои соболезнования под постом Даши Щербук.

"Вечный покой и Царство Небесное. Искренние соболезнования семье. Скорбим вместе с вами...", "Сочувствую вашей потере... Пусть Господь даст утешение вам и вашей семье...", "Прими наши соболезнования, не хочется верить, мужайся, Дарюша", "Соболезнования Пусть Бог утешит вас", "Даша, молюсь и сочувствую Вам. Пусть Господь станет вашим утешением.Светлая память".

Напомним, вблизи итальянской провинции Пиза недалеко от города Кастельфранко ди Сотто нашли мертвой 29-летнюю гражданку Украины Кристину Новак

Как сообщала Politeka, в Ровенском городском роддоме умерла 27-летняя роженица, а родные считают, что в ее смерти виноваты врачи.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.