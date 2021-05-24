Известный тренер раскрыл скандальные подробности победы украинца на Олимпиаде

Золотая медаль Олимпиады-2008 в Пекине для Василия Ломаченко якобы обошлась Федерации бокса Украины в 700 тысяч долларов. Подобная практика является обычной для соревнований.

Об этом рассказал Сергей Городничев в интервью "Боксерская правда", бывший тренер легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

Он отметил, что ни Ломаченко, ни его тренеры ничего не знают об этой сделке с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA).

"На Олимпиаде все решается, там уже все распределено. AIBA знает всех лидеров, и там уже распределено, что сколько стоит. Например, если ты в Украине боксируешь, то там есть лидеры. Их же не 12 человек, а 3-4. Они боксируют, выигрывают – к ним претензий нет. А есть ребята, которых можно всунуть, и там уже договорняки есть. Просто об этом никто не говорит или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал. Для Васи Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч. Просто Вася этого не знает и тренеры не знают", – заявил Городничев.

Стоит напомнить, что Ломаченко стал Олимпийским чемпионом в 2012 году. Украинский боксер уверенно победил представителей Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико и Южной Кореи. Лишь в полуфинале у Ломаченко выдался более упорный бой с кубинским боксером.

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