Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко покорила чувственным исполнением танца с разных ракурсов

Долгие годы Алена была тренером танцевального шоу, а также партнершой для звезд - участников проекта. Однако в последнее время решила от этого отойти и посвятить время себе, своим делам и семье. Шоптенко уже молодая мама, поэтому некоторое время исключительно занималась тем, что приводила себя в форму, ведь очень скучала по танцам.

В этот раз Алене удалось создать чувственный ансамбль, благодаря которому она получила сотни положительных комментариев. В своем ролике Шоптенко станцевала перед зеркалом, раскрывая довольно себя с новой стороны. Не секрет, что прийти в себя после рождения ребенка было непросто, поэтому звезда много тренировалась и уже достигла хороших результатов.

«Никогда не отворачивайтесь от себя. Никогда не закрывайте на себя глаза. Никогда не стыдитесь себя. Полюбить себя — лучшая тренировка любви к другим ❤️ Просто поверьте, мир становится намного прекраснее, когда ты понимаешь, что самый прекрасный в мире человек смотрит на тебя в зеркало ☺️ Никогда не позволяйте ему чувствовать себя нелюбимым и одиноким. Лучше улыбайтесь ему почаще 😍», - написала она.

Фанаты поддержали слова хореографа:

«Очень красиво ❤; Круто, очень круто!!! Алёна, Вы умеете удивлять и делать всё неповторимо, на высшем уровне🔥; Просто - вау!❤️; До мурашек....Как красиво...; До слёз!❤️ Это очень круто!!!🔥; Как красиво и правильно сказано ❤; Шикарный номер! В эфир! 👏; Очень нежно и красиво 😍4 супер... очень трогательно и "засмотретельно"❤».

Также ранее Шоптенко призналась, что приехала на встречу выпускников. При этом звезда удивила скромным нарядом: на ней были серо-голубой пиджак в полоску, белая блуза и джинсы.

"Киевскому лицею бизнеса, который я закончила, в этом году исполнилось 30 лет. Это большое событие, я думаю, что будет очень много людей из разных курсов, разных классов... Я в предвкушении увидеть своих одноклассников... Все-таки с лицеем связаны, наверно, самые трепетные, самые крутые годы моей жизни, и я рада, что я здесь", - поделилась Алена.

Напомним, Шоптенко после застолий показала, как избавляется от лишнего веса: "Растрясли пасочки...".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, чем занимается ее маленький сын: "Недетские страсти".