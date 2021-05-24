О загадочном исчезновении забила тревогу мама девочки-подростка

В одном из сел Камень-Каширского района Волынской области посреди ночи 24 мая загадочно исчезла 16-летняя девушка. На ее поиски бросили силы местная полиция и жители села.

Ее непрерывно несколько часов разыскивали почти сто человек, сообщили в Нацполиции Волынской области.

Уточняется, что ночью в полицию поступил звонок от матери несовершенолетней девушки. Она сообщила, что ее дочь ушла гулять и пропала. Как стало известно, последний раз мать общалась с девушкой в 2 часа ночи и после этого она не отвечает на телефонные звонки.

Подруга девушки рассказала правоохранителям, что она с пропавшей вместе вернулись в село. Однако они попрощались в населенном пункте и разошлись в разные стороны - каждая направилась в свои дома.

Девушку разыскивали полицейские, пограничники, лесники и местные жители. Возле дома девушки они нашли ее куртку и мобильный телефон.

"Телефон и куртку пропавшей мы нашли в деревне неподалеку от места жительства. Не хотели думать о наихудшие варианты, ведь местность здесь лесистая и болотистая, поэтому привлекли все возможные силы и средства к поискам", - говорится в сообщении полиции.

Впоследствии у леса обнаружили и девушку. По предварительным данным, она не стала жертвой преступления. Сейчас несовершеннолетнюю опрашивает полиция.

Напомним, что трагедией закончились поиски 14-летнего Никиты на Одесчине: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, харьковчанин вышел из больницы и бесследно пропал, нуждается в медпомощи.

Также Politeka писала, что брошены все силы на поиски 21-летнего парня: отправился в воинскую часть и исчез, фото и приметы.