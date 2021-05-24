На Волыни ссора между родственниками закончилась плачевно

В селе Башлыки Волынской области ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.

Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

В полицию ночью 24 мая поступило сообщение, что в одном из домов в селе Башлыки слышен запах газа. Когда 30-летний хозяин дома вышел на улицу, то раздались выстрелы. Пострадавшего с ранением в живот и руку госпитализировали.

После этого поступило сообщении о самоубийстве в селе Цумань. Как оказалось в себя выстрелил 65-летний местный житель, который в Башлыках ранил своего 30-летнего родственника и пустил с баллона в его дом газ.

На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Также ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранители зафиксировали незаконную вырубку леса. Во время ее документирования неизвестный стрелял из ружья по полицейскому и двум лесничим.

Полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировали, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет.

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