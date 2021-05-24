Стоимость проезда в метро Киева в ближайшее время поднимется
В киевском метрополитене заявили, что тарифы на проезд все же поднимут. Это произойдет из-за того, что коммунальный транспорт работает в убыток и пообещали сделать цены компромисными.
Об этом сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен” Наталка Макогон в эфире телеканала "Київ".
Она отметила, что стоимость проезда в метро сейчас является убыточной, так как себестоимость одной поездки составляет уже более 20 гривен. Окончательный тариф в столичном метрополитене еще не утвердили, но пообещали сделать его компромиссным.
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Макогон добавила, что тариф будет установлен в соответствии с возможностями городского бюджета, уровнем заработных плат жителей Киева и состоянием коммунальных предприятий.
"Я думаю, что люди с пониманием отнесутся к новому тарифу на проезд, поскольку сейчас выстраивается вариант, рассчитанный на реальные возможности киевлян", - сказала заместитель руководителя метрополитена.
Все необходимые документы по утверждению нового тарифа уже направлены в профильный департамент по транспорту. И теперь экономисты и специалисты управления по ценовой политики Киевской городской администрации будут анализировать и изучать вопрос стоимости проезда в метро.
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