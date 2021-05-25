Юная внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару устроила эффектную прогулку в маленьком сарафане

Девушка привыкла активно вести свой профиль в Инстаграм, поэтому часто выкладывает фото, сделанные на прогулке, тренировке или во время отдыха. Чаще всего Соня также старается показывать, как проходит ее день или же чем она занималась.

Особый интерес среди фанатов все еще вызывают селфи Евдокименко или же ее образы дня. К примеру, в коротком платье небесного оттенка девушка смогла подчеркнуть длинные и стройные ноги, а простота образа ничуть его не испортила. И без укладок, и без каблуков Соня выглядела хорошо.

На прогулку девушка, ожидаемо, вышла не одна. Несколько месяцев назад 19-летняя внучка Софии Ротару, София Евдокименко, рассекретила своего нового возлюбленного. Им оказался 31-летний Денис Жаданов, участник списка американского Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

А еще в одном стори пару показала, как гуляла по улицам Нью-Йорка.

Ранее мы писали, Соня уже успела попробовать себя в роли модели и певицы. Свой профиль в Инстаграм она ведет очень профессионально, публикуя только отборные качественные кадры. Каждый образ Евдокименко – это стильный лук, который мечтают повторить ее поклонники.

«Люблю Соню свою», «Ты милейшество», «Какие крутые очки», «Ярче солнца», «Осторожнее, затмишь солнце», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару показала европейский шик на улицах Нью-Йорка: «Затмишь солнце».

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Софии Ротару решилась на смелый эксперимент с мужским образом: «Редкий цветок».

Также Politeka писала, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, покрасовалась в колье за 580 тысяч: "Помни, девонька...".