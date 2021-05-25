Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая запомнилась многим как фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», восхитила фигурой на курорте

Не так давно стало известно, что украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова отправилась в отпуск. Сейчас девушка активно наслаждается отдыхом в Египте.

Кадрами оттуда она делится на своей странице в Инстаграм. А не так давно знаменитость также опубликовала фото, на котором показала, как выглядит ее фигура в салатовом бикини во всей красе. Только маленький купальник и необычный городской пейзаж с морем за спиной украсили кадр.

«Перезагрузилась, вдохновилась и готова дальше в бой!. Соскучилась по @rizatdinova.academy , по нашим деткам и тренировкам🤍 Пока последнее фото с рабоче-отдыхающего путешествия. А куда бы вы хотели переместится прямо сейчас?», - написала Анна.

Фанаты поделились мнением:

«Божественная Анна, ты выглядишь безупречно сегодня, такая молодая красотка-королева; нужно еще теплее😍; Прекрасно! 👏; Прелесть👏; О.Бали ☀️; Beautiful; Ну шикарно выглядите Анна🙏😘; На вас смотреть одно удовольствие , на вашу красоту , на вашу спортивную карьеру, на ваши шикарные ноги и на все ваши путешествия; Best🔥 Образец для подражания👏».

До этого спортсменка поделилась в своем аккаунте в Инстаграм новым постом, в котором рассказала о своем счастье.

Так, Ризатдинова призналась, чем для нее пахнет счастье. И это запах банана с карамелью, который можно поесть на завтрак и с любимым человеком.

"Чем пахнет счастье? Для меня, бананом с карамелью, желательно на завтрак и с любимым человеком 🍌", - подписала красивый пляяжный снимок. Пост с рассказом о запахе своего счастья гимнастка проиллюстрировала собственным атмосферным фото.

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини рассказала о красоте женщин: "Шикарная".

Как Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" срочно покинула Украину, и дело не в отдыхе: "Такая ностальгия..."

Также Politeka сообщала, что любимица Ямы из "Танців з зірками" после двух операций обратилась к женщинам: «Чтобы потом не пришлось мучиться…».