На 32-м году жизни скончалась украинская поэтесса Ольга Архангельская, которая переделывала свою внешность под куклу Барби

Как пишет Politeka.net, о смерти подруги сообщила известная блогерша Валерия Лукьянова, которую в Украине знают как «Одесскую Барби». Известно, что 10 лет назад девушки очень близко дружили. Ольга вслед за подругой изменила свою внешность, став похожей на куклу, хоть и не так сильно, как Лукьянова. Во времена дружбы девушки часто появлялись вместе на публике и имели тысячи поклонников по всему миру.

Позже пути их разошлись. Валерия стала активно заниматься своей раскруткой, а Ольга пыталась стать дизайнером, а также продолжала писать стихи. При жизни Архангельская успела выпустить сборник стихов «Плыву я во времени».

У себя в соцсетях Валерия Лукьянова написала пост в память о своей подруге.

«Сразу отвечая на вопросы, она знала что умрет и готовилась к этому. Остальное не имеет значения. Это был осознанный выбор человека, который знал о своей смерти за несколько лет», - заявила девушка.

Впрочем, обстоятельства смерти так и остались загадкой, которую обсуждают в социальных сетях. Последние несколько лет Архангельская не была активна в сети.

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