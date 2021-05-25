В семье главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко случилось непоправимое. О потере родного человека сообщила его супруга-американка Кристен Пазик
Как передает Politeka.net, жена 44-летнего украинского экс-футболиста рассказала о случившемся в "сториз" у себя в Инстаграм. Кристен опубликовала несколько кадров, сообщив, что ушла из жизни в юном возрасте ее кузина Миа.
Так, жена Шевченко выставила фото грозового неба с редким природным явлением - двойной радугой - и подписала кадр: "Моей кузине Миа".
Также она показала фото девушки, глядя на которое так и хочется сказать "еще жить и жить". Кузина Кристен позировала в подсолнухах, широко улыбаясь. В подписи жена Шевченко указала годы ее жизни "2005 - 2021", добавив эмодзи, который часто используют для выражения молитвы.
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Напомним, Шевченко женился на американской модели Кристен Пазик в 2004 году. Пара воспитывает четырех сыновей, самому старшему из которых в этом году исполнится 17 лет, а младшему - всего семь.
Ранее мы рассказывали, главный тренер сборной Украины раскрыл свои планы на будущее. По словам бывшего футболиста, предстоящий Чемпионат Европы может стать для него последним у руля сборной.
Напомним, жена Шевченко показала, чем покорила звезду футбола: обнажила все самое интересное.
Как сообщала Politeka, здоровье Шевченко серьезно пошатнулось, украинца отправили под нож: «Трудно бороться».