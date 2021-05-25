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Астрологи определили, каким знакам Зодиака конец весны 2021 принесет кучу проблем

Гороскоп на май говорит о том, что последний весенний месяц принесет неприятные изменения в жизнь некоторых представителей зодиакального созвездия.

Астрологи рассказали четырем знакам Зодиака, как пережить конец весны с минимальными потерями, уберечься от опасностей и сохранить здоровье, пишет Униан.

Овен

Эти знаки Зодиака ждет трудная неделя, полная стрессов и сбоев в здоровье организма. Не исключено, что причиной этому усталость и недосыпание. Астрологи посоветовали отказаться или умерить потребление кофе либо крепкого чая, побольше спать не менее семи часов в сутки, и больше гулять на природе.

Близнецы

Особенно следует быть осторожным представителям знака, у которых есть заболевания органов пищеварения, особенно язвы и гастриты. Соленую, острую еду, алкогольные напитки лучше совсем исключить, отмечают астрологи.

Скорпион

У Скорпионов будут глобальные планы, но их выполнению могут помешать проблемы со здоровьем. Астрологи говорят, что не следует пытаться заглушить симптомы таблетками и рваться на работу. Отдохните и поправьте здоровье.

Козерог

Нужно обязательно позаботиться о своем здоровье следует Козерогам с заболеваниями щитовидки, гипертонией, диабетом. Также этот период для них будет травмоопасным, поэтому не поднимайте тяжести и не перенапрягайтесь.

Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем.

Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.