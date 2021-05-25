В Украине ожидается опасный коридор затмений с 26 мая

Жители всей Земли приближаются к важному космическому периоду — коридору затмений, который начнется с полного лунного затмения 26 мая и завершится кольцеобразным солнечным — 10 июня.

Все возможные опасности этого периода в Instagram назвала астролог Юлия Погорельченко.

Лунное затмение происходит как раз в такой уникальный и особенный день, когда Луна в момент своего полнолуния приближается к Земле на минимальное расстояние. То есть находится в перигее своей орбиты и будет влиять на нас всех с максимальной силой.

Будущее затмение сильнее всего затронет тех, у кого планеты в 6 градусе Близнецов, Стрельце, Деве и Рыбах.

По прогнозам астролога в этот период, велик риск эскапизма, можно попасть под чужое влияние, обман. Возрастет желание спорить и отстаивать свою точку зрения. Будьте аккуратны и не доводите до жесткого конфликта.

В период лунного затмения 26 мая: опасны путешествия, не навязывайте другим свое мнение, высок риск краж и мошенничества, могут пострадать сосуды, нервная система, печень, бедра, дыхательная система, прыгать давление.

Астролог советует сильно избегать большого скопления людей в период затмения и пару дней до и после. Избегайте употребления алкоголя и других средств, которые влияют на сознание и восприятие реальности. Не начинайте ничего нового – мышление в этот период часто работает не здраво, закладывается программа ближайших 18,5 лет, сложно любое решение изменить.

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