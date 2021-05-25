Украинская телеведущая Руслана Писанка показала свой дом

Как и где живет Писанка со своим мужем, рассказали в программе "ЖВЛ".

Телеведущая рассказала, что проводила раньше много времени в социальных сетях, где и познакомилась о своим мужем Игорем.

Уж спустя год общения пара начала говорить о совместном проживании и свадьбе. И спустя какое-то время Игорь сделал предложение своей Руслане.

Свадьбу отметили в загородном доме, где сейчас проживают Руслана и Игорь.

Пара довольно долго живет в этом доме, на участке они выделили место для маленького огорода.

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Украинский боксер владеет виллой в 300 кв. м, а также участком на восемь соток в поселке Ворзель.

Стоимость дома с подобной площадью достигает 300 тыс. долларов.

Городок находится в 40 км от Киева, он расположен среди соснового леса. Здесь много санаториев, детских лагерей и СПА-центров.

Дроны журналстов зафиксировали горку и качели для детей на заднем дворе, а также колодец.

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