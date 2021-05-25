Пропавшего 23-летнего Дмитрия Волосевича нашли в Днепре в Киеве

Родные и друзья парня до последнего верили в счастливый финал, но чуда не произошло. Тело было обезображено пребыванием в воде, но одежда и характерные татуировки, которые имел Дмитрий, не оставили сомнений, что это именно он, говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости. ICTV".

Мать Дмитрия уверенна, что парня убили. Она сообщила, что до этого он устроился на подозрительную работу. Однако что это за фирма и где она расположена она не знает, ведь деталей парень не рассказывал. Лишь намекнул, что хочет увольняться, потому что там заставляли заниматься чем-то незаконным.

Женщина также не понимает, почему полиция никого не допросила на той подозрительной работе и почему так долго искали ее Дмитрия. Возможно, если бы поспешили, парня можно было бы найти живым. Поскольку умер только через три недели после исчезновения. По крайней мере об этом свидетельствуют результаты проведенных экспертиз.

Ко всему прочему, мать Дмитрия версию самоубийства отвергает, ведь ее сын был жизнерадостным и имел уйму планов на жизнь. Не употреблял наркотики и не злоупотреблял алкоголем.

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