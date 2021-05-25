Телеведущая Маша Ефросинина, которая сейчас отдыхает вместе с мужем в Мексике, написала важное признание накануне своего 42-го дня рождения

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда рассказала правду о своем возрасте и уязвимости.

"Сегодня, как никогда, я чувствую свою уязвимость. Однако и смелость писать о ней, сегодня у меня тоже есть. Я так и не научилась равнодушно реагировать на несправедливость, на клевету, на хамство в свой адрес", - пишет Ефросинина.

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Телезвезда сказала, что ее философия заключается в том, что нужно делать максимально всё, чтобы отсрочить необходимость в хирургии (если речь не идёт о коррекции особенностей, которые не позволяют счастливо жить). Для этого современные технологии произвели революцию.

"Моё лицо сегодня - это восхищенные глаза моего мужа спустя 19 лет совместной жизни, это питание, вода, спорт, дыхательные практики, БАДы и anti age медицина, косметологические процедуры, эстетическая медицина, а также регулярный домашний уход...", - рассуждает телеведущая.

Ефросинина предлагает женщинам уделять внимание новым знаниям, навыкам, как прийти к себе настоящей, как уметь восхититься собой и как уметь быть слабой и уязвимой.

"А пластика.. ну что пластика: сделаешь, будут обсасывать, что сделала... не сделаешь, будут полоскать, что старая...

На этом пойду встречать свою весну)", - написала Ефросинина.

Как известно, телеведущая сейчас с мужем и семьей отправилась в Мексику. Они очень долго планировали эту поездку из-за загруженных графиков.

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