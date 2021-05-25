На 6-летнего ребенка наехало авто, за рулем которого была женщина

На Закарпатье полиция расследует аварию, в результате которой пострадала шестилетняя девочка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области в Facebook.

Уточняется, что вчера, 24 мая, в полицию поступило сообщение об аварии в селе Шаланки Береговского района. На месте происшествия полицейские установили, что около 12:00 45-летняя водитель автомобиля «Citroen Berlingo», двигаясь по главной дороге, допустила наезд на 6-летнюю девочку.

По словам водителя авто, девочка на самокате внезапно выехала на проезжую часть и не заметила авто. Женщина не успела вовремя отреагировать и после наезда на ребенка машина продолжила движение и столкнулась с бетонной электроопорой. Женщину проверили на содержание алкоголя в крови - за рулем она находилась трезвая.

Ребенка с места дорожно-транспортного происшествия забрала скорая и сейчас она находится в больнице. Жизни ребенка угроз нет.

Сейчас по делу назначен ряд необходимых экспертиз для установления всех объективных обстоятельств аварии. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло телесные повреждения потерпевшей.

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