Российский актер Сергей Безруков признался, что ему жалко своих украинских поклонников

Об этом Сергей Безруков рассказал на YouTube-канале "Антонимы"

По словам артиста, ему часто пишут поклонники из Украины и якобы жалуются, что им "надоело то, что сейчас происходит в стране".

Актер уверенно заявил, что украинцы "ненавидят всю власть и всех "миротворцев".

"Мне жалко поклонников, которые мне до сих пор пишут, когда уже эта мерзость закончится. Они просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал", – заявил Безруков.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков заявил, что поддерживает аннексию Крыма.



Свой комментарий он дал в интервью в авторской программе своей супруги Ирины Безруковой.



После ее вопроса, почему он отказался сниматься в агитационном ролике Владимира Путина, всплыла тема Крыма.

"Я думаю, что здесь никакого несоответствия нет. Здесь нет ничего такого, что могло бы противоречить моим вкусам и взглядам. Я считаю, что действительно Крым наш. Я так считаю, потому что поддержка там была огромной. Количество русских, не русскоговорящих, а именно русских - огромное", – ответил Безруков.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".

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