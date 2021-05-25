Российский актер Сергей Безруков признался, что ему жалко своих украинских поклонников
Об этом Сергей Безруков рассказал на YouTube-канале "Антонимы"
По словам артиста, ему часто пишут поклонники из Украины и якобы жалуются, что им "надоело то, что сейчас происходит в стране".
Актер уверенно заявил, что украинцы "ненавидят всю власть и всех "миротворцев".
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"Мне жалко поклонников, которые мне до сих пор пишут, когда уже эта мерзость закончится. Они просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал", – заявил Безруков.
Ранее мы писали, что Сергей Безруков заявил, что поддерживает аннексию Крыма.
Свой комментарий он дал в интервью в авторской программе своей супруги Ирины Безруковой.
После ее вопроса, почему он отказался сниматься в агитационном ролике Владимира Путина, всплыла тема Крыма.
"Я думаю, что здесь никакого несоответствия нет. Здесь нет ничего такого, что могло бы противоречить моим вкусам и взглядам. Я считаю, что действительно Крым наш. Я так считаю, потому что поддержка там была огромной. Количество русских, не русскоговорящих, а именно русских - огромное", – ответил Безруков.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".
Также Politeka писала, что Лещенко поставил ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".