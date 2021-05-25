На Сумщине врачи спасли жизнь девятилетнего мальчика
Буквально неделю назад 9-летний ахтырчанин вдохнул колпачок от шариковой ручки. Он застрял внутри в левом нижнем углу.
Об этом рассказал главный врач детской больницы Игорь Змысля на своей странице Facebook.
Он уточнил, что к счастью, дома были родители, которые очень быстро обратились в больницу. Действовать надо было очень быстро. Потому что в таких случаях все может обернуться очень печальными последствиями. Этот случай поставил на ноги не только местных медиков, но и врачей областной детской клинической больницы.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии
51-летняя Лопес в одном корсете с блестками утерла нос молодым танцовщицам: "Грех скрывать это"
Остановилось сердце известной актрисы, трагические детали: долго переживала смерть мужа
Победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает..."
"Достать инородное тело с помощью бронхоскопа удавалось не сразу. Колпачок застрял в очень неудобном для этого положении. Медики рассматривали даже версию вскрытия грудной клетки. Но мальчику повезло – это была почти ювелирная работа врача, которому удалось захватить и извлечь застрявший предмет", - рассказывает Игорь Змысля.
Некоторое время ребенок находился под наблюдением врачей и принимал препараты из-за механических повреждений горла и трахеи. Сейчас мальчик уже выписан и находится дома.
Игорь Змысля призвал родителей быть осмотрительнее и никогда не оставлять надолго детей одних дома.
Напомним, что 14-летняя украинка наглоталась таблеток из-за "несчастной любви": что известно о состоянии ребенка.
Как Politeka писала, что молодой украинец ушел из жизни после возвращения из армии, но успел назвать виновного.
Также Politeka сообщала, что трагический финал получил конфликт бойцов ВСУ из-за девушки, парень успел оставить послание.