На Сумщине врачи спасли жизнь девятилетнего мальчика

Буквально неделю назад 9-летний ахтырчанин вдохнул колпачок от шариковой ручки. Он застрял внутри в левом нижнем углу.

Об этом рассказал главный врач детской больницы Игорь Змысля на своей странице Facebook.

Он уточнил, что к счастью, дома были родители, которые очень быстро обратились в больницу. Действовать надо было очень быстро. Потому что в таких случаях все может обернуться очень печальными последствиями. Этот случай поставил на ноги не только местных медиков, но и врачей областной детской клинической больницы.

"Достать инородное тело с помощью бронхоскопа удавалось не сразу. Колпачок застрял в очень неудобном для этого положении. Медики рассматривали даже версию вскрытия грудной клетки. Но мальчику повезло – это была почти ювелирная работа врача, которому удалось захватить и извлечь застрявший предмет", - рассказывает Игорь Змысля.

Некоторое время ребенок находился под наблюдением врачей и принимал препараты из-за механических повреждений горла и трахеи. Сейчас мальчик уже выписан и находится дома.

Игорь Змысля призвал родителей быть осмотрительнее и никогда не оставлять надолго детей одних дома.

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