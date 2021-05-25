Второй год старший боевой медик Александр служит в горно-штурмовой бригаде

По образованию украинец - стоматолог, и 6 лет провел в частной клинике. Мужчине пришлось переквалифицироваться в универсального боевого доктора.

Александр рассказывает, что у него сейчас тоже немало работы - противник ведет себя агрессивно.

"Не вижу, чтобы враг был настроен соблюдать перемирие или прекращать войну. К примеру, недавно, в результате обстрела одного бойца посекло осколками. Конечно, раненого мы эвакуировали и несмотря на обломки и сломанную ключицу он быстро станет в строй. Можно сказать, что ему повезло, обошлось без сильного кровотечения",- говорит Александр.

Ранее мы писали, что на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный

Так, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ.

В районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.

"Вечная память! Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что у бойца ВСУ остались мама, брат и бабушка.

Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"

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