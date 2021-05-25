5-летнюю девочку признали самой молодой мамой

Лина Медина из Перу родила, когда ей было всего 5 лет.

Родители девочки и не подозревали о беременности и отвезли ее к врачу лишь из-за того, что были обеспокоены увеличением брюшной полости. Предполагалось, что у Лины опухоль, но выяснилось, что она на 7 месяце беременности.

В мае 1939 года она родила мальчика кесаревым сечением. Ее сын весил 2,7 кг при рождении и был назван Херардо.

Сейчас Лине 87 лет. Спустя 33 года после рождения первого сына она родила второго мальчика от своего мужа.

Женщина до сих пор не раскрывает, кто стал отцом ее первого ребенка.

Первенец Медины скончался в возрасте 40 лет из-за болезни костного мозга.

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Согласно материалам дела, утром 27 марта 2021 женщина родила мальчика в общественном туалете на железнодорожной станции «Панютино».

После положила младенца в пакет и оставила в выгребной яме.

Ребенка спасли и доставили в Лозовскую центральную районную больницу.

Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Дальнейшую ее судьбу решит суд.

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