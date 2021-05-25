5-летнюю девочку признали самой молодой мамой
Лина Медина из Перу родила, когда ей было всего 5 лет.
Родители девочки и не подозревали о беременности и отвезли ее к врачу лишь из-за того, что были обеспокоены увеличением брюшной полости. Предполагалось, что у Лины опухоль, но выяснилось, что она на 7 месяце беременности.
В мае 1939 года она родила мальчика кесаревым сечением. Ее сын весил 2,7 кг при рождении и был назван Херардо.
Сейчас Лине 87 лет. Спустя 33 года после рождения первого сына она родила второго мальчика от своего мужа.
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