ЧП произошло в Киеве, из-за чего на дороге образовались пробки
В Киеве в микрорайоне Бортничи на проезжей части улицы Коцюбинской образовалась провал. Вероятнее всего, земля прямо трещала из-за размыва грунта.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры" и публикует кадры происходящего.
На соответствующих кадрах можно увидеть, что неподалеку коммунальные службы разрыли участок дороги для проведения ремонта. Полная замена этого участка запланирована на ближайшее время.
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Место аварии не ограждено и для того, чтобы автомобили не попали в ДТП, в яму кто-то поставил высокую палку, как предупредительный знак для других.
Также ранее сообщалось, что в центре Киева произошел прорыв магистрали теплоснабжения - из-под земли забил мощный гейзер воды. В результате аварии были повреждены десятки автомобилей.
Струя воды под высоким давлением поднялась на десятки метров вверх, во время аварии получили повреждения автомобили, стоявшие на стоянке рядом - в них выбило окна, а площадь перед библиотекой Вернадского залило грязью. Аварию на Голосеевском проспекте уже локализировали. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и занялась ремонтными работами.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
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