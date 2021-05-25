ЧП произошло в Киеве, из-за чего на дороге образовались пробки

В Киеве в микрорайоне Бортничи на проезжей части улицы Коцюбинской образовалась провал. Вероятнее всего, земля прямо трещала из-за размыва грунта.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры" и публикует кадры происходящего.

На соответствующих кадрах можно увидеть, что неподалеку коммунальные службы разрыли участок дороги для проведения ремонта. Полная замена этого участка запланирована на ближайшее время.

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Место аварии не ограждено и для того, чтобы автомобили не попали в ДТП, в яму кто-то поставил высокую палку, как предупредительный знак для других.

Также ранее сообщалось, что в центре Киева произошел прорыв магистрали теплоснабжения - из-под земли забил мощный гейзер воды. В результате аварии были повреждены десятки автомобилей.

Струя воды под высоким давлением поднялась на десятки метров вверх, во время аварии получили повреждения автомобили, стоявшие на стоянке рядом - в них выбило окна, а площадь перед библиотекой Вернадского залило грязью. Аварию на Голосеевском проспекте уже локализировали. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и занялась ремонтными работами.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.