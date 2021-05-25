Последняя область в Украине оставила "оранжевую" зону
Ни в одном регионе Украины не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом. А в пяти регионах показатели частично отвечают "зеленой" зоне карантина.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по Covid-19.
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Тем временем в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области – коэффициент выявления случаев инфицирования меньше 5%.
В "желтой" зоне действуют те же ограничения, что и в "зеленой", однако запрещается посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение — учреждения, которые предоставляют услуги кризисно. Также запрещена работа хостелов.
А ночные клубы, заведения общественного питания: рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, кафетерии, буфеты и т.п. могут работать до 24:00, до 07:00 они должны быть закрыты. Исключение — деятельность по предоставлению услуг общественного питания с доставкой заказов или на вынос;
Также не стоит забывать, что запрещается проведение массовых мероприятий внутри заведений общественного питания до 20 и более человек.
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