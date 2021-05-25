Погодное ЧП всколыхнуло украинцев, последствия которого до сих пор разгребают

В Херсонской области пронесся мощный торнадо. Полицейские помогают местному населению ликвидировать последствия стихии. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Уточняется, что в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне произошел торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, слетели крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.

Сообщается, что работники полиции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.

Отмечается, что сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия разрушительного торнадо.

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Огонь заблокировал в доме женщину с годовалой дочкой. Женщина, чтобы выбраться, разбила голыми руками стекло в окне. Вначале она спасла малыша, а потом освободилась сама.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

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