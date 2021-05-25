На борту иностранного судна при странных обстоятельствах скончался капитан из Одессы
Об этом передает Seafarers Journal.
Один из моряков рассказал, что трагедия произошла когда судно направлялось в Панаму, где должен был смениться капитан, но за два дня до прихода в порт капитан не вышел из своей каюты.
Коллеги зашли к нему и обнаружили его бездыханное тело.
Экипаж передал информацию о случившемся в офис компании-судовладельца - там же дали команду опечатать каюту с телом капитана и ждать панамских властей.
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Согласно последним данным, тело капитана до сих пор остается в каюте, оттуда уже ощущается запах. Власти Панамы на данный момент отказываются его забирать.
Ранее мы писали, что боевой медик Александр служит в горно-штурмовой бригаде.
По образованию украинец - стоматолог, и 6 лет провел в частной клинике. Мужчине пришлось переквалифицироваться в универсального боевого доктора.
Александр рассказывает, что у него сейчас тоже немало работы - противник ведет себя агрессивно.
"Не вижу, чтобы враг был настроен соблюдать перемирие или прекращать войну. К примеру, недавно, в результате обстрела одного бойца посекло осколками. Конечно, раненого мы эвакуировали и несмотря на обломки и сломанную ключицу он быстро станет в строй. Можно сказать, что ему повезло, обошлось без сильного кровотечения",- говорит Александр.
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