Жена украинского певца и музыканта Сергея Бабкина, Снежана, рассказала, что помогает ей сохранять спокойствие

Сергей и Снежана Бабкины познакомились в театре в 2007 году, передает Politeka.net. С того времени паре довелось преодолеть много трудностей, но в итоге они остались вместе.

Сейчас певец продолжает баловать поклонников своим творчеством, а супруга плотно занялась блогерством.

На новом фото в Инстаграм Снежана позировала в голубом топике на бретельках и обтягивающих велосипедках. Волосы звезда были накручены, отчего прическа казалась очень объемной.

В посте Снежана рассказала о том, что помогает ей сохранять спокойствие. Красотка медитирует и рекомендует своим подписчикам.

"Медитация — это основа всего: спокойствия, осознанности, позитивного настроя, реализации мечты, гармонии с собой, увеличения ресурса, расширение энергии, исцеление от обид!", - написала Бабкина.

Красотка пригласила своих поклонников на совместные медитации, после которых планируется обсуждать ощущения.



"Ну что, полетели? 😉 Жду ваши снежинки в комментариях", - написала Снежана.

За час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

Напомним, Сергей Бабкин рассказал в интервью, что изменил жене, Снежане, более 100 раз. Узнав об этом, супруга хотела подать на развод, но в итоге простила мужу. Сергей Бабкин искренне раскаялся и теперь пара откровенно делится пережитым.

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