"А никто даже не догадывался"

Шоумен Сергей Притула удивил радостным известием

39-летний ведущий вместе с женой Екатериной держали втайне ее беременность. 25 мая у пары родился второй общий ребенок (у Сергея есть еще третий наследник от первого брака). Шоумен поделился фото с новорожденным в своем микроблоге в Инстаграм, рассекретив пол и имя малыша, передает Politeka.net.

"Теперь нас пятеро;))))))!!! Добро пожаловать в семью, Стефания Сергеевна!!!

@kateryna_pry благодарю Тебя за наше счастье!", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись поздравлять счастливых родителей, в том числе и их коллеги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, у которых тоже скоро произойдет пополнение.

"Поздравляем!! Какое счастье!! Многая лета!!", "Круто!!!!! Поздравляем ❤️", - отреагировали они.

"Догоняйте;))))) !!! ❤️❤️❤️", - подразнил их Притула.

Также событие прокомментировали ведущие Леся Никитюк и Маша Ефросинина (у которой, к слову, тоже день рождения 25 мая).

"Боже)) класс❤️Поздравляю!!!! Пусть растет здоровенькой😍"

"Ну, вы знаете, какие роскошные женщины рождаются 25 мая! 🥰 Добро пожаловать, любим, радуемся!"

Другие пользователи подключились к обсуждению, отметив, что не ожидали "такого поворота":

"Йой! Каких хороших людей прибыло)))) Счастья! 🎉💐🍾"

"Поздравляем, неожиданно для всех. Здоровья и спокойных ночей родителям и Стефании 🎈🎈🎊🎉🎉🎉"

"Вот это поворот) а никто даже не догадывался)"

"этот ребенок точно не будет "безпритульною". Поздравляю! оцените шутку и забирайте в Варьяти шоу"

"Приветствую!!! Пусть растет здоровенькая!!! Опять братика нет 🙂"

Напомним, Сергей Притула вляпался в скандал, став ведущим шоу, похожим на российское: "Даже студия такая же"