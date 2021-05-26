Шоумен Сергей Притула удивил радостным известием
39-летний ведущий вместе с женой Екатериной держали втайне ее беременность. 25 мая у пары родился второй общий ребенок (у Сергея есть еще третий наследник от первого брака). Шоумен поделился фото с новорожденным в своем микроблоге в Инстаграм, рассекретив пол и имя малыша, передает Politeka.net.
"Теперь нас пятеро;))))))!!! Добро пожаловать в семью, Стефания Сергеевна!!!
@kateryna_pry благодарю Тебя за наше счастье!", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись поздравлять счастливых родителей, в том числе и их коллеги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, у которых тоже скоро произойдет пополнение.
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"Поздравляем!! Какое счастье!! Многая лета!!", "Круто!!!!! Поздравляем ❤️", - отреагировали они.
"Догоняйте;))))) !!! ❤️❤️❤️", - подразнил их Притула.
Также событие прокомментировали ведущие Леся Никитюк и Маша Ефросинина (у которой, к слову, тоже день рождения 25 мая).
"Боже)) класс❤️Поздравляю!!!! Пусть растет здоровенькой😍"
"Ну, вы знаете, какие роскошные женщины рождаются 25 мая! 🥰 Добро пожаловать, любим, радуемся!"
Другие пользователи подключились к обсуждению, отметив, что не ожидали "такого поворота":
"Йой! Каких хороших людей прибыло)))) Счастья! 🎉💐🍾"
"Поздравляем, неожиданно для всех. Здоровья и спокойных ночей родителям и Стефании 🎈🎈🎊🎉🎉🎉"
"Вот это поворот) а никто даже не догадывался)"
"этот ребенок точно не будет "безпритульною". Поздравляю! оцените шутку и забирайте в Варьяти шоу"
"Приветствую!!! Пусть растет здоровенькая!!! Опять братика нет 🙂"
Напомним, Сергей Притула вляпался в скандал, став ведущим шоу, похожим на российское: "Даже студия такая же"