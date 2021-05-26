Избранник "Холостячки" Александр Эллерт решил принарядиться на фоне наростающей шумихи по поводу ссоры с Ксенией Мишиной
В последнее время в Сети снова заговорили о расставании парочки. Пользователи обратили внимание на душещипательный пост Мишиной в Инстаграм, где она внезапно заговорила о боли, ревности и кредите доверия. Слова актрисы тут же связали с Эллертом. Более того, внимательные фанаты обнаружили, что Ксения отписалась от странички возлюбленного, что тоже является тревожным знаком.
Также Мишина с Эллертом перестали появляться в "сториз" друг у друга. Все это фанаты парочки расценивают, как доказательство их очередной ссоры.
На фоне этого Александр внезапно засветился в компании жены Евгения Кошевого из "Квартал 95", которую тоже, кстати, зовут Ксенией. Так, в ее "сториз" опубликованы любопытные кадры совместного похода с Эллертом в магазин, передает Politeka.net.
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"Сейчас будем тебя одевать!", - объявила Кошевая, которая является дизайнером и основательницей бренда одежды.
"Буду красивый... Хочу", - замечтался Александр.
"А сейчас посмотрим... Куда идем мы с Эллертом большой-большой секрет!", - задорно пропела Ксения.
"За тканью! - выпалил Эллерт и тут же пожалел, так как жена Кошевого "припечатала" его взглядом, - Ой, секрет рассказал..."
Будучи уже в магазине, Эллерт заснял жену юмориста на фоне мотков ткани с чеком в руке.
"Она шьет мне костюм и купили ткань, посмотрите "семь, семь, семь". Это будет самый фартовый костюм!", - похвастался фаворит "Холостячки" и направился со спутницей к кассе.
"Она даже Жеке ни разу не ходила не выбирала, а мне тут такая привелегия. Она будет за меня даже платить! Вот это сервис!", - Эллерт рассмешил Кошевую.
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