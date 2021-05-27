"Холостяк" Макс Михайлюк, который женился на модели Даше Хлистун, показался с дочерью на груди

Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк после проекта начал встречаться с моделью Дашей Хлистун. Пара скрывала свои отношения, а после этого молчала и о беременности. Стало известно, что красотка в положении, только на шестом месяце. Родила Даша не так давно - 27 апреля. Сейчас Михайлюк и Хлистун активно делятся эмоциями в социальных сетях.

В этот раз раздетый Макс показал, как дочь спит у него на груди. Девочка была укрыта, пока Михайлюк делал селфи. Сзади можно увидеть и Дашу, которая чем-то занималась у мойки.

"Обожаю, когда она на мне так засыпает.

А чем Вы заняты в час ночи и чем занята наша Мама?", - написал Михайлюк под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Пупсик", "Как же мечтаю о таком маленьком счастье", "И наша куколка любила так спать. Доброй ночи", "Тоже ложимся спать, только сыну четыре года и уже уложить не так просто", "А глазки какие", "Так выглядят глаза счастливого отца. У меня маленький племянник и он когда засыпает на руках, это невероятное чувство".

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